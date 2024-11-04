BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?

Akaryakıt sektöründe ses getiren bir gelişme yaşandı. BP Türkiye, bütün hisselerini Petrol Ofisi'ne devrederek ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapattı. 111 yıllık Türkiye macerası sona eren BP'nin adını taşıyan akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek. Peki, BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?

BP İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'de 111 yıldır faaliyet gösteren benzin şirketi BP, Petrol Ofisi tarafından Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının satın alınmasının tamamlanmasının ardından ülkeden çekilme kararı aldı. Şirketin Türkiye'deki istasyonların ismi ise değiştirilecek.

Hnüz yeni isminin ne olacağı belirlenemeyen BP'nin konusu hala netleşmezken, şubelerinin isimlerinin Petrol Ofisi olacağı değerlendiriliyor.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamı Rekabet Kurumu'nun 12 Eylüldeki onayı iile Petrol Ofisi (PO) Grubu'na satıldı.

Şirket tarafından satışa ilişkin yapılan açıklmada, BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylarının PO Grubu'na devredildiği belirtildi.

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.

Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.