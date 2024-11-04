Üye Girişi
Haberler

BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?

BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt zinciri BP'nin 111 yıllık Türkiye macerası sona erdi. Ünlü firma, ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatma kararı aldı. Peki, BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?

Akaryakıt sektöründe ses getiren bir gelişme yaşandı. BP Türkiye, bütün hisselerini Petrol Ofisi'ne devrederek ülkedeki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapattı. 111 yıllık Türkiye macerası sona eren BP'nin adını taşıyan akaryakıt istasyonlarının isimleri değişecek. Peki, BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu?

BP İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye'de 111 yıldır faaliyet gösteren benzin şirketi BP, Petrol Ofisi tarafından Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının satın alınmasının tamamlanmasının ardından ülkeden çekilme kararı aldı. Şirketin Türkiye'deki istasyonların ismi ise değiştirilecek.

Hnüz yeni isminin ne olacağı belirlenemeyen BP'nin konusu hala netleşmezken, şubelerinin isimlerinin Petrol Ofisi olacağı değerlendiriliyor.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarının tamamı Rekabet Kurumu'nun 12 Eylüldeki onayı iile Petrol Ofisi (PO) Grubu'na satıldı.

Şirket tarafından satışa ilişkin yapılan açıklmada, BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisseleri ile ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki paylarının PO Grubu'na devredildiği belirtildi.

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.

Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Kayyum kararları Esenyurt'u karıştırdı! Terör propagandası yapan gruba polisten müdahale

Kayyum bahanesiyle terör propagandasına polisten müdahale! Çok sayıda gözaltı var

 CHP lideri Özel, Mardin'de: Ahmet Türk kayyum atanacak biri değil

CHP lideri Özel'den Mardin'e çıkarma! Ahmet Türk'le çıktığı kürsüden iktidara çağrısı var

 Büyükşehir Ebru Gündeş'e ne kadar ödedi? ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı

ABB, Mansur Yavaş'ın son talimatını açıkladı
Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım! Saatler sonra silmiş

Belediye başkanını öldüren kuzenden dikkat çeken paylaşım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Demircan sağlık durumu ne (Traifk Kazası)? Amedspor yeni teknik direktörü Servet Çetin kimdir? Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı (MEB-AGS) nedir, ne zaman yapılacak? Galatasaray Tottenham muhtemel 11'leri açıklandı mı? 5 Kasım Salı yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı İstanbul'da oynanmayacak mı? 4-5 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota indirim veya zam var mı, gelecek mi? BP ismi değişti mi, BP yeni sahibi kim oldu? BP Türkiye'den çekildi mi, neden çekildi? Doktorlar bugün grevde mi 5-6-7 Kasım?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.