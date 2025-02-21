Borsa neden düştü? Borsa'da ne oldu?

Borsa İstanbul, haftanın son işlem gününde sert düşüş yaşadı. Akşam saatlerinde BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aşarken, yatırımcılar "Ne oluyor" diye sormaya başladı. Yaşananların ardından CHP'li Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırdı. Borsa neden düştü? Borsa'da ne oldu?

BORSA İSTANBUL'DA REKOR DÜŞÜŞ

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde yatırımcısını üzdü. Sert düşüş yaşayan BİST 100'de günlük kayıp yüzde 3,4'ü aştı.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

BİST 100 güne yükselişle başlamasına rağmen, öğleden sonra satış baskısının artmasıyla son saatte 9.400 puan bandına kadar geriledi. BİST100 endeksi haftayı yüzde 2,09 düşüşle 9.602 puandan kapattı. Endeks, kapanışa doğru %3,4'ün üzerinde değer kaybı yaşadı. BIST 100 dışı endeks ise %22in üzerinde düştü. Borsadaki ani sert düşüş yatırımcıları çileden çıkardı. Düşüşün nedenini merak eden yatırımcılar, "Ne oluyor?" diye sormaya başladı.

ENGİNYURT: MEHMET ŞİMŞEK SES VER

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK) göreve çağıran Enginyurt şunları söyledi: "Dün ve bugün BORSA neden düşüyor? Küçük yatırımcı batıyor, SPK seyrediyor. Ne oluyor? Ekonomi düzeliyor derken Borsa İstanbul niye çöküyor? Mehmet Şimşek ses ver. SPK ses ver. Millet sizin yüzünüzden iflas etti. Yazıklar olsun."