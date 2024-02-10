Borsa hafta sonu açık mı, kapalı mı? Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? Hafta sonu hisse senedi alınır mı?

Hafta sonu kurum ve kuruluşların büyük çoğunluğunun kapalı olması nedeniyle borsa hafta sonu kapalı mı, sorusuna yanıt aranıyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaşın en merak ettiği konular arasında borsa çalışma saatleri yer alıyor. Peki borsa saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Hafta sonu borsa kapalı mı, açık mı, hisse senedi alınır mı?

HAFTA SONU BORSA AÇIK MI, KAPALI MI?

Binlerce vatandaş Hafta sonu borsa kapalı mı? Hafta sonu borsa açık mı? sorularını soruyor. Borsa, resmi tatiller ve hafta sonu hariç sabah 09:40akşam 18:05 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani hafta sonu borsa kapalı oluyor.

BORSA CUMARTESİ AÇIK MI?

Borsa hafta içi sabah 09:40 akşam 18:05 saatleri arasında açıktır. Buna göre Cumartesi günleri borsa kapalıdır ve hizmet vermemektedir.

HAFTA SONU HİSSE SENEDİ ALINIR MI?

Borsa İstanbul Pazartesi ve Cuma günleri arasında hizmet verir. Hafta sonu, yani Cumartesi ve Pazar işlem yapılamaz. Dileyen vatandaşlar, yatırım hesabından hisse senedi alımını hafta sonu da gerçekleştirebilir, fakat işlem hafta içi işleme sokulur.