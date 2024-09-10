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Börgır, Burger King mi? Börgır sahibi kim?

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Burger King, Türkiye'deki logosunu ve ismini değiştirerek dikkat çeken bir karara imza attı. Firmanın Türkiye'deki yeni ismi "Börgır" oldu. Börgır, Burger King mi? Börgır sahibi kim? merak edildi.

Dünyaca ünlü fast-food zinciri Burger King, Türkiye'deki logosunda ve isminde değişikliğe gitti. Yeni isim, "Börgır" olurken, firmanın söz konusu kararı, İsrail'in Filistin'i işgali nedeniyle yapılan boykot olduğu öne sürüldü. Peki, Börgır, Burger King mi? Börgır hangi marka?

BURGER KİNG İSİM Mİ DEĞİŞTİRDİ?

Dünyanın dört bir yanında şubeleri olan fast-food zinciri Burger King, Türkiye'de dikkat çeken bir karara imza attı. Firma, isim ve logosunda değişikliğe gitti. Burger King'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda yeni ismin "Börgır" olduğu görüldü. Yeni logoda turuncu ekmekler korundu.

Şirketin, İsrail'in Filistin'e saldırının ardından Türkiye'de de başlayan boykot nedeniyle böyle bir karar aldığı iddia edildi. Boykot nedeniyle şirketin Türkiye'deki satışlarının düştüğü belirtiliyor.

BÖRGIR, BURGER KİNG Mİ?

Burger King, Türkiye'deki logosunu ve ismini değiştirerek dikkat çeken bir karara imza attı. Firmanın Türkiye'deki yeni ismi "Börgır" oldu.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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