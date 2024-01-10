Bonucci saat kaçta İstanbul'a inecek? BONUCCİ FENERBAHÇE'DE! Bonucci ne zaman geliyor?

Bonucci saat kaçta İstanbul'a inecek? Süper Lig devi Fenerbahçe, anlaşma sağladığı İtalya stoper Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini duyurdu. Peki, Bonucci saat kaçta İstanbul'a inecek? İşte Bonucci transferi hakkında detaylar haberimizde...

BONUCCİ SAAT KAÇTA İSTANBUL'A GELECEK?

İtalyan savunma oyuncusunun bugün (çarşamba) saat 18.30 sularında İstanbul'da olması bekleniyor.

BONUCCİ FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, Union Berlin forması giyen Leonardo Bonucci ile anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir."