Boluspor Galatasaray Osimhen neden yok, Muslera neden yok? Boluspor maçında Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper, Sallai, Yunus neden yok?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşacak. Peki, Galatasaray Bolsuspor'a yenilirse Ziraat Türkiye Kupası'ndan eleniyor mu, berabere kalırsa ne oluyor? Boluspor Galatasaray Osimhen neden yok, Muslera neden yok? Boluspor maçında Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper, Sallai, Yunus neden yok?

BOLUSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak. Maç, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 16.00'da Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak. Müsabakayı hakem Yiğit Arslan yönetecek.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanacak.

BOLUSPOR GALATASARAY OSİMHEN NEDEN YOK, MUSLERA NEDEN YOK?

Galatasaray'da Icardi, Muslera, Jakobs, Kerem Demirbay, Barış Alper, Sallai, Yunus ve Osimhen Boluspor maçının kadrosuna alınmadı.