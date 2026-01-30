Haberler

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Boğazı'nda yer alan tarihi Kara Todori Yalısı, banka alacakları nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarılırken, Sarıyer'deki yapı için 1 milyar 150 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

  • Kara Todori Yalısı, İstanbul Boğazı'nda Sarıyer ilçesinde bulunan ve 1871 yılında mimar Sarkis Balyan tarafından inşa edilen tarihi bir yapıdır.
  • Yalı, bir bankanın alacakları nedeniyle icra sürecine alınmış ve İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından satışa sunulmuştur.
  • Yalının satış dosyasında belirlenen muhammen bedeli 1 milyar 150 milyon Türk lirasıdır.

İstanbul Boğazı'nın tarihi dokusu içinde önemli bir yere sahip olan Kara Todori Yalısı, icra süreci kapsamında yeniden satışa sunuldu. Sarıyer ilçesinde yer alan yalının satış işlemleri İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından yürütülüyor.

MUHAMMEN BEDEL 1 MİLYAR 150 MİLYON TL

Edinilen bilgilere göre yalı, bir bankanın alacaklarına karşılık icra kapsamına alındı. Satış dosyasında, taşınmaz için belirlenen muhammen bedelin 1 milyar 150 milyon lira olduğu kaydedildi.

Boğaz'daki tarihi yalı icradan satılık! İşte istenen rakam

BALYAN İMZALI TARİHİ YAPI

1871 yılında, Çırağan Sarayı'nın da mimarı olan Sarkis Balyan tarafından inşa edilen Kara Todori Yalısı, mimari özellikleriyle dikkat çekiyor. Kendine ait rıhtımı bulunan yapı, altın varaklı nişleri ve detaylı süslemeleriyle Boğaz hattının öne çıkan eserleri arasında gösteriliyor.

Sanatsal ve mimari değeriyle öne çıkan yalı, daha önce de yüksek bedelli satış girişimleriyle gündeme gelmişti. İcra yoluyla yapılacak yeni satışın, Boğaz'daki tarihi yalı piyasasında nasıl bir etki yaratacağı merak konusu oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Emlak
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarızırzop:

Vergiyi bu yalılarda oturanlardan, bilmem hangi marka lüks araçlarla oyun oynayanlardan alın işte

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Trump'tan uyuşturucuyla mücadele için tarihi kararname

Bu görüntüler artık tarihe karışıyor
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında