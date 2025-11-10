Haberler

Black Friday ne zaman başlıyor? 2025 Black Friday hangi güne denk geliyor, hangi markalarda indirim var?

Güncelleme:
Yılın en büyük alışveriş dönemi için geri sayım başladı. Black Friday, her yıl olduğu gibi bu yıl da dev indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor? 2025 Black Friday hangi güne denk geliyor, hangi markalarda indirim var?

Alışveriş tutkunlarının yıl boyunca beklediği Black Friday indirim dönemi yaklaşıyor. Birçok markanın büyük fırsatlar sunmaya hazırlandığı bu dönemde, "2025 Black Friday ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor ve hangi markalarda indirim olacak?" soruları şimdiden merak konusu oldu. Yılın en büyük alışveriş etkinliği öncesinde, markaların indirim planları ve kampanya tarihleriyle ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Black Friday yani Efsane Cuma indirimleri, bu yıl 28 Kasım Cuma günü başlayacak. Geleneksel olarak Kasım ayının son cuma gününde başlayan bu büyük indirim dönemi, hem fiziksel mağazalarda hem de online alışveriş sitelerinde yoğun ilgi görüyor. Özellikle giyim, elektronik, kozmetik ve ev eşyası kategorilerinde büyük fırsatlar sunan Black Friday, yılın en çok alışveriş yapılan dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor.

BLACK FRIDAY NE ZAMAN BİTİYOR?

Kasım ayı boyunca sürecek olan indirim dönemi, yılbaşına kadar devam edecek. Bazı markalar indirim kampanyalarını sadece birkaç günle sınırlı tutarken, birçok büyük mağaza ve online platform aralık ayının ilk haftalarına kadar özel kampanyalar sunmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşı öncesinde artan alışveriş talebi nedeniyle, bu indirim süreci birçok kullanıcı için hediye alışverişi fırsatına da dönüşüyor.

BLACK FRIDAY NEDİR?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nün ertesi günü başlayan büyük alışveriş kampanyalarıyla ortaya çıkmış bir gelenektir. Son yıllarda Türkiye'de de "Efsane Cuma" adıyla yaygınlaşan bu dönem, markaların yılın en yüksek indirim oranlarını sunduğu bir alışveriş festivali olarak kabul edilir. Hem online hem de mağaza satışlarının zirveye çıktığı bu dönemde, tüketiciler özellikle teknoloji, moda ve kişisel bakım ürünlerinde avantajlı fiyatlarla alışveriş yapma imkânı bulur.

BLACK FRIDAY'DE HANGİ MARKALARDA İNDİRİM VAR?

Bu yıl Inditex grubuna bağlı markalar (Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho) 28 Kasım itibarıyla indirim kampanyalarına başlayacak. İndirimler hem mağazalarda hem de markaların web siteleri ve mobil uygulamalarında geçerli olacak. %70'e varan indirim oranlarıyla dikkat çeken kampanyalarda özellikle kış sezonuna ait ürünlerde büyük fırsatlar sunulacak.

Ayrıca elektronik, ev dekorasyonu ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren birçok yerli ve uluslararası marka da Black Friday dönemine özel fırsatlarla tüketicilerin karşısına çıkacak.

