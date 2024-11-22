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Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek?

Black Friday ne zaman 2024? Efsane Cuma indirimleri ne zaman bitecek?
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Her yıl kasım ayının son cumasına denk gelen ve büyük indirimlerin yapıldığı Black Friday, alışveriş severlerin merakla beklediği bir tarih oluyor. 2024 yılında bu özel gün ne zaman? Bu sorunun yanıtını öğrenmek isteyenlerin sayısı giderek artıyor.

Black Friday, tüketicilere online ve fiziki mağazalarda büyük indirimler sunan bir alışveriş etkinliği olarak biliniyor. Black Friday indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Birçok kişi Kasım ayı indirimlerinin ne zaman başlayacağı ve biteceği araştırılıyor. Peki, Black Friday ne zaman 2024? Detaylar haberimizde...

BLACK FRIDAY NE ZAMAN 2024?

Black Friday 2024, 29 Kasım 2024 Cuma günü gerçekleşecek. Her yıl Şükran Günü'nden sonraki ilk cuma günü yapılan Black Friday, büyük indirimlerle alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu tarihte birçok mağaza ve çevrim içi platformda geniş çaplı kampanyalar düzenlenir.

Black Friday ne zaman 2024?

EFSANE CUMA İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Black Friday (Efsane Cuma) yani Kasım Ayı indirimleri bir ay boyunca yani yılbaşına kadar devam edecek.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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