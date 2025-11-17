Bitcoin neden düşüyor, düşmeye devam edecek mi? Bitcoin kaç dolar?

2025'in son çeyreğinde Bitcoin (BTC), yıl başından bu yana elde ettiği %30'dan fazla kazancının büyük kısmını geri vererek yatırımcıların dikkatini yeniden üzerine çekti. Lider kripto para birimi, özellikle kurumsal likidite akışındaki zayıflama, makroekonomik belirsizlikler ve risk iştahında keskin bir geri çekilme ile karşı karşıya. Peki, Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin düşmeye devam edecek mi? Bitcoin bugün kaç dolar? Bitcoin son dakika gelişmeleri haberimizde...

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Bitcoin'in son düşüşünde en önemli etkenlerden biri, kurumsal yatırımcıların varlıklarını kademeli olarak realize etmesi. ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinde net çıkışlar yaşanıyor; bu durum, likidite sağlayıcılarının satış baskısına destek sağlıyor.

Özellikle büyük ETF yöneticilerinin eliyle gerçekleşen satışlar, piyasanın "makro riske" daha duyarlı hâle geldiğinin bir işareti. BlackRock gibi kurumların Bitcoin varlıklarında gerçekleştirdiği önemli satışlar da bu baskıyı artırdı.

MAKROEKONOMİK BELİRSİZLİKLER

Faiz oranı beklentileri, enflasyon verileri ve dolar-dolar faiz dinamikleri, Bitcoin fiyatını doğrudan etkiliyor. Örneğin, ABD'nin kişisel tüketim harcamaları endeksi (PCE) verisi yükseldiğinde, piyasalarda "paha koruyucu" varlıklara ilgi azalabiliyor.

Ayrıca Ekim sonunda açıklanan mesajlar, faizlere dair uzun süreli belirsizliğin sinyalini verdi; bu da yatırımcıları daha güvenli limanlara yönlendirdi.

LİKİDİTE DARALMASI VE LEVERAGE (KALDIRAÇ) SÖKÜLMESİ

Bitcoin piyasasında kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi (leverage unwind) ve vadeli işlemler kanadında otomatik likidasyonlar, son düşüşe ivme kazandırdı. Leverage'ın yüksek olduğu piyasalarda, küçük fiyat hareketleri bile otomatik satışları tetikleyerek keskin düşüşlere neden olabiliyor.

PİYASA DUYARLILIĞINDA "AŞIRI KORKU"

Kripto para piyasasındaki duyarlılık göstergeleri şu sıralar oldukça olumsuz. Korku ve Açgözlülük Endeksi "aşırı korku" seviyesine geriledi ve bu da yatırımcıların riskten kaçış eğilimini pekiştiriyor.

Bu durum, sadece Bitcoin için değil, genel kripto piyasası için de satış baskısının artmasına yol açıyor.

ON-CHAIN VERİLER VE KAR REALİZASYONU

Uzun vadeli Bitcoin sahipleri (long-term holders), karlarını realize etmeye başladı; bu da arz yönünden ek bir baskı oluşturuyor. Öte yandan, bazı analizler bu kar realizasyonunun stratejik bir yeniden dengelemenin parçası olduğunu gösteriyor — kurumlar, fiyatın geri çekildiği bu dönemleri uzun vadeli alım fırsatı olarak görebilir.

BITCOIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Bitcoin'in mevcut düşüş trendinin devam edip etmeyeceği konusunda net bir görüş birliği olmasa da, birkaç olası senaryo öne çıkıyor:

Risk-Azaltıcı Senaryo (Daha Fazla Düşüş): Makro belirsizlikler sürerse, ETF çıkışları devam ederse ve likidite daralmaya devam ederse, Bitcoin satış baskısına yenik düşebilir.

Stabilizasyon ve Konsolidasyon: Bazı kurumsal yatırımcılar düşen fiyatı bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. On-chain veriler, uzun vadeli yatırımcıların kademeli alım yapabileceğine işaret ediyor.

Geri Tepki ile Yeniden Yükseliş: Eğer makro ortam iyileşirse ve ETF girişleri yeniden artarsa, Bitcoin fiyatı tepki alımlarıyla toparlanabilir.

Özetle: Evet, düşüş devam edebilir; ancak kritik destek seviyelerinde alım yapılması halinde stabilizasyon ve potansiyel bir ralli olasılığı da göz ardı edilmemeli.

BITCOIN KAÇ DOLAR?

Pazar günü, Bitcoin fiyatı 93.714?dolara kadar gerileyerek geçen yıl sonu kapanış seviyesinin altını test etti. Sonrasında bir kısmını toparlayarak, 94.869?dolarda işlem gördüğü bildiriliyor. Bu seviyeler, kısa vadeli destek ve direnç açısından oldukça kritik.

Bu fiyat hareketi, yatırımcılar için hem potansiyel risk hem de fırsat sinyali veriyor: Yüksek hacimli alımlar gelirse bu fiyat seviyeleri güçlü bir taban oluşturabilir; aksi hâlde, daha fazla satış baskısı yaşanabilir.