Bitcoin aylar sonra 100 bin doların altına geriledi

Bitcoin (BTC), Kasım 2025'in ilk günlerinde kritik 100.000 dolar psikolojik seviyesinin altına gerileyerek 4 Kasım 2025 itibarıyla 100.022 dolar seviyesinde işlem görüyor. Ekim ayı başında kaydettiği 126.198 dolarlık tüm zamanların rekorundan yaklaşık yüzde 20 değer kaybeden Bitcoin, kripto piyasasının toplam değerinde 100 milyar dolarlık kayba yol açtı.

Trump'ın Gümrük Vergisi Açıklaması Piyasayı Sarstı

Düşüşün ana tetikleyicisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Ekim 2025'te Çin'e yönelik beklenmedik gümrük vergisi açıklaması oldu. Trump, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren Çin'den yapılan ithalata mevcut tarifelere ek olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Bu açıklamanın hemen ardından Bitcoin 122.500 dolar seviyesinden 102.000 dolara kadar yüzde 16'lık bir düşüş gösterdi ve sadece birkaç saat içinde 6 milyar dolardan fazla kaldıraçlı pozisyon tasfiye edildi.

Ticaret savaşının derinleşmesi ve küresel ekonomideki belirsizliklerin artması, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak Bitcoin'e baskı yaptı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin değişen beklentiler de düşüşte etkili oldu. Fed, 3 Kasım 2025'te yüzde 0,25'lik bir faiz indirimi gerçekleştirdi ancak bu, piyasalarda riskten kaçınma eğilimini tetikledi. Yatırımcılar, Fed'in para politikasını hızla gevşeteceğine olan inancını kaybetmeye başladı.

ABD Dolar Endeksi 1 Ağustos'tan sonra ilk kez 100 seviyesinin üzerine çıktı. Doların değer kazanması, Bitcoin gibi riskli varlık sınıfları üzerinde geleneksel bir baskı oluşturdu. ABD'de 35 gün süren hükümet kapanması belirsizliği artırdı ve Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesinin altına inmesine katkıda bulundu.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Satışa Geçti

Bitcoin'deki satış baskısının önemli bir kısmı, uzun vadeli yatırımcıların pozisyonlarını kapatmasından kaynaklandı. Blockchain verilerine göre uzun vadeli Bitcoin sahipleri Ekim ayında yaklaşık 405.000 BTC sattı. BlackRock, Fidelity ve ARK 21Shares gibi büyük yatırım yöneticileri de yaklaşık 400 milyon dolarlık Bitcoin sattı.

Bitcoin ETF girişleri 2025 yılında yüzde 90 azaldı. BlackRock'un BTC ETF'sine olan haftalık girişler 10.000 BTC'nin üzerindeyken 1.000 BTC'nin altına düştü. Bu, kurumsal talebin zayıfladığını ve alım baskısında önemli bir azalma olduğunu gösterdi.

Altcoin Piyasasında Daha Sert Kayıplar

Bitcoin'deki düşüş, altcoin piyasasını daha sert vurdu. Ethereum yüzde 6'yı aşan kayıpla 3.020 dolara, Solana yüzde 12 düşüşle 166 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin dışı toplam piyasa değeri haftalık bazda yaklaşık yüzde 10 geri çekildi.

Ethereum, 3.760 dolar seviyesine denk gelen kritik destek seviyesini aşağı yönlü kırarak negatif görünümü pekiştirdi. Kripto piyasasının toplam işlem hacmi 103,6 milyar dolara ulaştı ve bunun yüzde 89,57'sini sabit kripto para işlemleri oluşturdu.

Tarihi Likidasyonlar Yaşandı

Kasım ayının ilk günlerinde kripto piyasasında yaşanan volatilite, kaldıraçlı pozisyonlarda büyük tasfiyelere neden oldu. 3 Kasım 2025'te sadece bir saat içinde 595,8 milyon dolardan fazla long pozisyon tasfiye edildi. Son 24 saatteki toplam tasfiye miktarı 1,13 milyar doları aştı ve 336.622 trader likide oldu.

Piyasa kaynakları, düşüşün nedeninin aşırı kaldıraçlı pozisyonların patlamasından kaynaklandığını belirtti. Likidite azlığı ve yüksek kaldıraç kullanımı, fiyat hareketlerini daha keskin hale getirdi.

Mayıs 2025'ten Bu Yana İlk Kez

Bitcoin, 2025 yılında 7 Mayıs 2025 tarihinde en son kez 100.000 doların altında kapanmıştı. O gün kripto paranın kapanış fiyatı 97.058,32 dolar seviyesinde kaydedildi. Bitcoin, 8 Mayıs 2025 tarihinde 100.000 dolar psikolojik sınırını yeniden kazandı ve günü 103.253,49 dolar seviyesinden kapandı.

Yıl boyunca Bitcoin, toplam 108 gün 100.000 doların altında kaldı. 7 Mayıs'tan sonra kripto para sürekli olarak 100.000 dolar seviyesinin üzerinde tutunmayı başarmıştı. Bitcoin, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı ve 6 Ocak 2025'te ilk kez 100.000 doların üzerine çıktı. Ocak 2025'te tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 109.917 dolara ulaştı ancak Nisan 2025'te yılın en düşük seviyesi olan 74.604 dolar görüldü.

Analistler arasında Bitcoin'in gelecekteki fiyat hareketleri konusunda farklı görüşler bulunuyor. Bazı analistler, Bitcoin'in 100.000 dolar seviyesinde tutunamazsa 96.000 dolara kadar düşebileceğini öngörüyor. 10x Research'ün kurucusu, bir sonraki önemli destek bölgesinin 100.000 ile 101.000 dolar arasında olduğunu belirtti.

Öte yandan, bazı analistler Bitcoin'in uzun vadeli yükseliş trendinin bozulmadığını savunuyor. Uzun vadeli fiyat tahminleri ise oldukça iyimser. Bernstein, Bitcoin'in 2025 yılı sonunda 200.000 dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Standard Chartered ve VanEck de 2025 sonu için 180.000 ila 200.000 dolarlık hedefler koyuyor.

Kısa vadede, Bitcoin'in 100.000 ila 105.000 dolar destek bölgesinde tutunması kritik önem taşıyor. Piyasa kaynakları, Bitcoin'in temellerin hâlâ güçlü kalırken, önümüzdeki haftalarda Fed'in politika mesajları, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve kurumsal talepteki değişimlerle şekilleneceğini belirtiyor.