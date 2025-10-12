Binlerce çalışanı bulunan otomotiv devi iflas bayrağını çekti

Otomotiv dünyasında bir süredir süregelen sert fiyat rekabeti, özellikle Çinli markalar üzerinde ciddi baskı oluşturuyordu. Bu rekabetin ilk büyük kaybı, yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto oldu. Küçük bir üretici olarak görülse de Neta, birçok ülkeye ihracat yapıyor ve bir dönem Toyota'nın olası satın alma listesinde yer aldığı iddia ediliyordu.

İFLAS SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Çin basınında yer alan haberlere göre, şirket birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu ancak bu talep ilk etapta reddedildi. Son gelişmelerle birlikte resmî iflas sürecinin başlatıldığı bildirildi. Neta Auto'nun çöküşü, sektördeki fiyat savaşlarının ulaştığı tehlikeli boyutu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÜRETİM HEDEFLERİNE ULAŞAMADI

Tayland hükümetiyle yapılan anlaşmaya göre Neta'nın 2025 yılı içinde 19 bin elektrikli araç üretmesi gerekiyordu. Ancak şirket şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim gerçekleştirebildi. Elektrikli sedan modeli Neta S ile tanınan marka, finansal baskılar nedeniyle üretim hızını sürdüremedi.

YENİ DÖNEMİN HABERCİSİ

Uzmanlara göre Neta Auto'nun iflası, yalnızca bir şirketin çöküşü değil; aynı zamanda Çin'in elektrikli araç pazarındaki acımasız rekabetin ve küresel regülasyon baskılarının otomotiv sektöründe yeni bir dönemi başlattığının işareti. Küresel arenada artan maliyetler, düşen kâr marjları ve agresif fiyat politikaları, önümüzdeki dönemde başka üreticilerin de benzer risklerle karşılaşabileceğine işaret ediyor.