AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan Zengilan yolunda trafik kazası geçirdi. Peki, Binali Yıldırım trafik kazası! SON DAKİKA! Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Binali Yıldırım trafik kazası! SON DAKİKA! AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Azerbaycan Zengilan yolunda trafik kazası geçirdi. Peki, Binali Yıldırım trafik kazası! SON DAKİKA! Binali Yıldırım trafik kazası mı geçirdi, sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA BİRLİKTE GİTMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan'a giden heyette AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da yer aldı.

BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI MI GEÇİRDİ, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşme sonrası iki lider basın toplantısı düzenledi. Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin bundan sonra daha da güçleneceğini söyledi. Binali Yıldırım ve Şamil Ayrım'ın içerisinde bulunduğu araç, Zengilan yolunda kaza yaptı. Yıldırım ve Ayrım'ın sağlık durumlarına ilişkin bilgilendirme de yapıldı. Buna göre iki ismin sağlık durumlarının da iyi olduğu öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Türkiye'ye dönüşü için helikopterle havalimanına götürüleceği aktarıldı. Milletvekili Ayrım'ın da durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Yıldırım'ın Bakü'de hastanede olduğu öğrenildi.