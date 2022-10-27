Binali Yıldırım'a ne oldu? Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri! Binali Yıldırım neden ameliyat oldu?

Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra İstanbul'da tedavi altına alınan AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün taburcu edildi. Binali Yıldırım'ı başı sargılı gören vatandaşlar Binali Yıldırım'a ne oldu? Binali Yıldırım neden ameliyat oldu? Merak ettiler. İşte, Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri!

Binali Yıldırım'a ne oldu? Azerbaycan'da trafik kazası geçirdikten sonra İstanbul'da tedavi altına alınan AK Parti Grup Başkanvekili Binali Yıldırım, bugün taburcu edildi. Binali Yıldırım'ı başı sargılı gören vatandaşlar Binali Yıldırım'a ne oldu? Binali Yıldırım neden ameliyat oldu? Merak ettiler. İşte, Binali Yıldırım trafik kazası görüntüleri haberimizde...

BİNALİ YILDIRIM TRAFİK KAZASI GÖRÜNTÜLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine eşlik eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştı. Kaza sonrası yaralanan Yıldırım'ın sağlık durumu iyiye giderken kazaya karışan aracın fotoğrafı da ortaya çıktı.

Binali Yıldırım'ın trafik kazası yaptığı araç

İSTANBUL'DA AMELİYAT EDİLDİ

Kaza sonrası ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yaralılar Başakşehir Çam Sakura Hastanesi'ne getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım'ı hastanede ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Yıldırım kaza sonrası kafasında doku kaybı ve köprücük kemiğindeki kırık için art arda ameliyatlara alındı. Sosyal medya hesabından ise sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı.

"TAKLALAR ATTIK"

Bugün taburcu olan Yıldırım hastane çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Çeşitli açılışlar ve temel atmalar sebebiyle heyet halinde Azerbaycan'a gitmiştik. Dönüş yolunda benim, İstanbul Milletvekilimiz ve yakın korumanın içinde bulunduğu araç kaza yaptı, birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz, kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı, korudu. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası... bizim bu kazalardan yaralarla sağ çıkmamıza vesile oldu.

"BAŞIMDAKİ KESİK İKİ KEZ AMELİYAT EDİLDİ"

Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik ameliyat edildi iki sefer. Ayrıca köprücük kemiği iman tahtasından ayrılmış idi. Bu da bir operasyonla düzeltildi. İki kaburga kırığım var, herhangi bir işlem yapılamıyor, zaman içinde iyileşecek. Vücudun çeşitli yerlerinde doku ve kas ezikleri var, zaman içinde toparlanacak. Bir hafta içinde ilk müdahale Azerbaycan'da yapıldı, helikopterle Azerbaycan'ın hastanesine getirildik. Cumhurbaşkanımızın doktorları her an bizlerle ilgilendiler. Azerbaycan'da ilk müdahaleler yapıldıktan sonra ambulans uçakla memleketimize geldik, Çam Sakura'da daha kapsamlı tedavilere devam ettik. Aileme, arayan soran, gelen herkese ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.