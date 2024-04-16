BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2024! BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri sınav sonuçları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. 2024 BİLSEM takvimine göre sonuçlar ne zaman açıklanacağı araştırılıyor.BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizdedir…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

BİLSEM'de, 10 Şubat ile 14 Nisan 2024 tarihleri arasında öğrenciler, yetenek alanlarına göre ön değerlendirmeye tabi tutuldu. Bu süreçte adaylar, potansiyellerini ortaya koyma fırsatı buldu. Ön değerlendirme sonuçları ise 18 Nisan'da adaylarla paylaşılacak. Bu sonuçlar, öğrencilerin BİLSEM'e katılım sürecindeki ilerleyişleri hakkında önemli bir geri bildirim sağlayacak.

BİLSEM takvimine göre, 15 Mayıs tarihinde bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak olan öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Bu belgeler, öğrencilerin sınav sürecine hazırlıklarını tamamlamalarına yardımcı olacak ve giriş prosedürlerini kolaylaştıracak.

26 Mayıs ile 26 Temmuz 2024 tarihleri arasında ise bireysel değerlendirme sınavları gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler, yeteneklerini gösterme ve BİLSEM'e kabul edilmek için fırsat bulacaklar. Son olarak, 31 Temmuz'da kayıt hakkı kazanan öğrencilerin isimleri ilan edilecek. Bu tarih, başarılı adayların heyecanla beklediği bir dönemin başlangıcı olacak.