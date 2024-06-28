Üye Girişi
Haberler

Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi! Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Beyza Şekerci, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Beyza Şekerci hakkında merak edilenler. Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi. Beyza Şekerci kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Beyza Şekerci merak konusu oldu. İşte Beyza Şekerci hakkında merak edilen Beyza Şekerci kimdir, Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?

Doğum Yeri

İstanbul / Türkiye

Doğum Tarihi

24.09.1988

Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 5 yaşında bale eğitimine başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009 yılından bu yana Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nde eğitmenlik yapmaktadır.

Beyza Şekerci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. Gaye Sökmen Ajansına bağlı olan oyuncu, dizi ve sinemalarda yer almaktadır.

Beyza Şekerci, 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlenmiştir. Çiftin Can isimli oğulları 5 Ekim 2018'de dünyaya geldi.

Filmleri ve Dizileri:

2017 – Damat Takımı(Sinema Filmi)

2015 – TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2014 - Hayat Ağacı (Umut Karahanlı) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - İntikam (Dilce Aktuğ) (TV Dizisi)

2013 - Meddah (Sinema Filmii)

2013 - Gelmeyen Bahar (Bahar) (Sinema Filmi)

2012 - Avni Amca (Kısa Film)

2011 - Türkan (Zehra) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Cemre) (TV Dizisi)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Dilara) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Es Es (Dilşa) (TV Dizisi)

2008 - Süper Babaanne (Gaye) (TV Dizisi)

2005 - Beyaz Gelincik (Aslı) (TV Dizisi)

Osman Demir
Osman Demir
Haberler.com - Gündem

Beyza Şekerci Sosyal Medya Gündem Magazin Yaşam Spor Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title