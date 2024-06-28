Beyza Şekerci kimdir? Beyza Şekerci hayatı ve biyografisi! Beyza Şekerci kaç yaşında, nereli?

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BEYZA ŞEKERCİ KİMDİR?

Doğum Yeri

İstanbul / Türkiye

Doğum Tarihi

24.09.1988

Beyza Şekerci, 24 Eylül 1988 yılında İstanbul'da doğdu. 5 yaşında bale eğitimine başlayan oyuncu, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı okulda yüksek lisansını tamamlamıştır.

2009 yılından bu yana Sinan Üniversitesi Konservatuvar Klasik Bale Bölümü'nde eğitmenlik yapmaktadır.

Beyza Şekerci, İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde dans etmektedir. Gaye Sökmen Ajansına bağlı olan oyuncu, dizi ve sinemalarda yer almaktadır.

Beyza Şekerci, 27 Mayıs 2015 tarihinde oyuncu Engin Hepileri ile evlenmiştir. Çiftin Can isimli oğulları 5 Ekim 2018'de dünyaya geldi.

Filmleri ve Dizileri:

2017 – Damat Takımı(Sinema Filmi)

2015 – TAKIM: Mahalle Aşkına! (Sinema Filmi)

2014 - Hayat Ağacı (Umut Karahanlı) (TV Dizisi)

2013 - 2014 - İntikam (Dilce Aktuğ) (TV Dizisi)

2013 - Meddah (Sinema Filmii)

2013 - Gelmeyen Bahar (Bahar) (Sinema Filmi)

2012 - Avni Amca (Kısa Film)

2011 - Türkan (Zehra) (Sinema Filmi)

2011 - Firar (Cemre) (TV Dizisi)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Dilara) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Es Es (Dilşa) (TV Dizisi)

2008 - Süper Babaanne (Gaye) (TV Dizisi)

2005 - Beyaz Gelincik (Aslı) (TV Dizisi)