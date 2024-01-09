İstanbul'da kar yağışı var mı ve okullar tatil mi sorusu gündemden düşmüyor. Megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da hava sıcaklığı bugün itibarıyla 10 derece birden düştü. Beylikdüzü kar yağışı Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

BEYLİKDÜZÜ KAR YAĞIŞI

Megakent İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un günlerdir yaptığı uyarılar sonrası İstanbul'da hava sıcaklığı bugün itibarıyla 10 derece birden düştü. Bununla birlikte, İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sıcaklıkların düşmesiyle İstanbul'un özellikle Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Türkiye'ye İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle kimi bölgelerde de sulu kar yağışının etkili olduğu ifade edilirken, yağışın etkisiyle trafikte zaman zaman aksamalar oluştuğu kaydedildi.İstanbul'u etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO ve Şehir Hatlarında bugün yapılacak bazı seferler iptal edildi.