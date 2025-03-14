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Beşiktaş'ta kart sınırındaki oyuncular kimler?

Beşiktaş'ta kart sınırındaki oyuncular kimler?
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Beşiktaş - Galatasaray derbisi futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Beşiktaş'ta kart sınırındaki oyuncular kimler?

Süper Lig'in kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Taraftarlar, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? sorularına yanıt arıyor. BJK - GS derbisi için maç saati ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Beşiktaş'ta kart sınırındaki oyuncular kimler?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Lig derbisi, 29 Mart 2025 Cumartesi günü oynanacaktır.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 20:30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak

BEŞİKTAŞ'TA KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR KİMLER?

Mert Günok, Ciro Immobile ve Ersin Destanoğlu sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular Konyaspor maçında sarı kart görmeleri halindeGalatasaray maçında oynayamayacaklar.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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