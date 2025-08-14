Beşiktaş St Patricks maçı hangi kanalda? Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş, Avrupa'daki yolculuğuna devam etmek için sahaya çıkıyor. İlk maçta deplasmanda oynayan siyah-beyazlılar, İstanbul'daki rövanşta avantajı eline almak istiyor. Beşiktaş - St. Patrick's maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Tüm detaylar ve güncel bilgiler haberimizin devamında…

BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Abraham.

St Patricks: Anang, Grivosti, Mcclelland, Mclaughlin, Redmond, Lennon, Leavy, Mulraney, Power, Baggley, Melia.