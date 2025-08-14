Beşiktaş St. Patrick's maçı CANLI izle! HT Spor şifresiz, HD, donmadan Beşiktaş - St. Patrick's maçı izleme linki var mı?
Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı canlı izle seçenekleri, karşılaşmanın oynanacağı gün futbolseverlerin en çok aradığı konulardan biri oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, St. Patrick's ile oynadığı ilk maçın ardından rövanş için sahaya çıkıyor.
Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı canlı izle bağlantıları, bu heyecana ortak olmak isteyen taraftarlar tarafından büyük ilgi görüyor. Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı canlı izlemek isteyenler, "Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı hangi kanalda, şifresiz izlenebilir mi?" gibi sorulara yanıt arıyor. Rövanş maçı, Beşiktaş'ın Avrupa'daki geleceği açısından büyük önem taşıyor.
BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI NASIL İZLENİR?
Beşiktaş St. Patrick's rövanş maçı canlı izle bağlantılarına ulaşan taraftarlar, takımın Avrupa macerasını yerinde takip etmek istiyor.
BEŞİKTAŞ ST. PATRICK'S MAÇI HANGİ KANALDA?
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.
BEŞİKTAŞ - ST. PATRICK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş - St Patricks maçı 14 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
HT SPOR CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?
HT Spor yayınları şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebiliyor. HT Spor; Digiturk, D-Smart, Tivibu, Kablo TV ve Turkcell TV+ gibi platformlarda şifresiz olarak yayın yapıyor. Herhangi bir özel paket ya da ek ücret gerektirmiyor.
HT SPOR HANGİ KANALDA?
Digiturk: 75. kanal
D-Smart: 79. kanal
Tivibu: 87. kanal
Kablo TV: 227. kanal
Turkcell TV+: 73. kanal
Bu platformlardan herhangi birine abone olan kullanıcılar, HT Spor'u kolayca ve ücretsiz şekilde izleyebilirler.
HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11837 V
Sembol Oranı: 30000
FEC: 2/3
Şifreleme: Yok