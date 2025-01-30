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Beşiktaş nasıl gruptan çıkar, üst tura çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?

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UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları devam ediyor. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, tur atlamak için kritik maçlara çıkıyor. Takımlarımızın performansı futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Beşiktaş nasıl gruptan çıkar, üst tura çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın gruptan çıkma ve üst tura yükselme ihtimalleri merak konusu oldu. Kara Kartal'ın bu hedefine ulaşabilmesi için hangi sonuçlara ihtiyacı olduğu ve olası senaryolar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Beşiktaş'ın Avrupa'daki performansı ve gelecekteki stratejileri, takımın Avrupa Ligi'nde ne kadar ilerleyebileceği konusunda ipuçları veriyor. Beşiktaş nasıl gruptan çıkar, üst tura çıkma olasılıkları ne?

BEŞİKTAŞ NASIL GRUPTAN ÇIKAR?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig tablosunda 24. basamakta yer alan siyah-beyazlı takım, son maçında Twente deplasmanında kazanması durumunda hiçbir sonuca bakmaksızın üst tura yükselecek.

"Kara kartal"ın beraberlik ve mağlubiyet durumlarında da adını play-off'a yazdırması mümkün.

Beşiktaş, Hollanda deplasmanında kaybederse diğer karşılaşmaların sonuçları doğrultusunda yoluna devam edebilecek.

Solskjaer'in takımı tek farklı mağlup olur, Maccabi Tel Aviv de Porto'yu deplasmanda 4 farkla yenerse, siyah-beyazlı ekibin Avrupa macerası son bulacak.

Beşiktaş'ın bir farkla yenilgisi durumunda Ferencvaros, AZ Alkmaar'a en az 5 farklı mağlup olursa, siyah-beyazlı ekip, Macaristan temsilcisini geride bırakacak.

İlk 24 içinde yer almayan takımlardan Porto, evinde en fazla 2 farklı şekilde Maccabi Tel Aviv'e yenilirse, Braga sahasında Lazio'yu yenemezse ve Hoffenheim da Anderlecht deplasmanında kazanamazsa, Beşiktaş bir farkla yenilse de play-off etabına yükselecek.

Avrupa Ligi'nde 9 puanı bulunan Roma, ikinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt'a sahasında 7 farklı yenilirse, siyah-beyazlılar tek farklı kaybetse de İtalyan takımını geride bırakabilecek.

Beşiktaş nasıl gruptan çıkar, üst tura çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?

UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Felix Uduokhai, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Topçu, Emrecan Terzi, Moatasem Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Joao Mario, Ernest Muçi, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu.

Beşiktaş nasıl gruptan çıkar, üst tura çıkma olasılıkları ne (UEFA Avrupa Ligi)?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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