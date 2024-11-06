Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Malmö maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Malmö ile UEFA Avrupa Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Malmö ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Malmö ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Beşiktaş Malmö maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ MALMÖ İLK 11

Beşiktaş Malmö maçı 11'leri belli oldu:

Beşiktaş 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö 11: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin.

BEŞİKTAŞ MALMÖ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Malmö maçı yedekleri şu isimlerdir:

Ersin, Göktuğ, Onur, Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, Bakhtiyor, Emirhan, Onana, Can, Mustafa

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malmö maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini kullanıyor olmalısınız. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'in yanı sıra Tabii Spor'dan da canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Malmö maçı saat 18.30'da başlayacak.