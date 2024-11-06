Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş bu akşam Malmö ile UEFA Avrupa Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Malmö ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Malmö ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Beşiktaş Malmö maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş Malmö maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Malmö ile UEFA Avrupa Lig maçına çıkacak. Beşiktaş'ın Malmö ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. BJK Malmö ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte Beşiktaş Malmö maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ MALMÖ İLK 11

Beşiktaş Malmö maçı 11'leri belli oldu:

Beşiktaş 11: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Muçi, Rafa, Joao Mario, Semih.

Malmö 11: Friedrich, Rösler, Jansson, Zatterström, Bolin, Pena, Johnsen, Busanello, Botheim, Christiansen, Thelin.

BEŞİKTAŞ MALMÖ YEDEKLER

Beşiktaş'ın Malmö maçı yedekleri şu isimlerdir:

Ersin, Göktuğ, Onur, Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, Bakhtiyor, Emirhan, Onana, Can, Mustafa

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Malmö maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini kullanıyor olmalısınız. Beşiktaş Malmö maçını TRT 1'in yanı sıra Tabii Spor'dan da canlı izleyebilirsiniz.

Beşiktaş Malmö maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Malmö maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Malmö maçı saat 18.30'da başlayacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

Çarpıcı iddia: Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü

 Esenyurt'ta CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı

CHP'li vekil belediye binasına girmek için polis barikatını zorladı
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho UEFA basın toplantısına neden katılmadı? Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Fenerbahçe AZ Alkmaar muhtemel 11'leri açıklandı mı? MAL hangi takım, MAL açılımı ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.