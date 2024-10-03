Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Frankfurt maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda? Beşiktaş Frankfurt UEFA Avrupa Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş Frankfurt maçını hangi kanal veriyor? İşte Beşiktaş Frankfurt maçı yayın bilgisi!

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Frankfurt maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Frankfurt maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel frekans bilgilerini ayarlamanız gerekiyor.

TRT 1 frekans bilgiler:

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Frankfurt maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ FRANKFURT İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Frankfurt maçı 11'leri belli oldu:

Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Ndour, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile

BEŞİKTAŞ FRANKFURT MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Frankfurt maçı, İstanbul'da,Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.