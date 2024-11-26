Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? (UEFA Avrupa Ligi)

Beşiktaş'ın, Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacağı maçın tarih ve saati merak konusu oldu. UEFA yetkilileri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda mücadele, Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda seyircisiz olarak gerçekleşecek. Peki, Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı nerede oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak ve şifresiz mi ?Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ-MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN?

Siyah-beyazlılar, gruptaki beşinci maçına İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv karşısında çıkıyor. Kritik mücadele, 28 Kasım Salı günü saat 20.45'te başlayacak ve TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TEL AVIV MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Bu önemli mücadele, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak ve futbolseverlerin erişimine sunulacak.