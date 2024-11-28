Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Maccabi Tel Aviv geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV ÖZET

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz. Aşağıda yer alan Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maç özeti linki üzerinden Beşiktaş Maccabi Tel Aviv özetine ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı 3-1'lik Maccabi Tel Aviv üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.