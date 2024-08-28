Beşiktaş Lugano maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Lugano Avrupa Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

Beşiktaş Lugano rövanş maçını hangi kanal veriyor? Beşiktaş'ın Lugano ile yapacağı UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçının yayınlanacağı kanal belli oldu. Peki, Beşiktaş Lugano maçını hangi kanal veriyor? Futbolseverler ayrıca Beşiktaş Lugano EXXEN şifresiz mi, şifreli mi merak ediyor. İşte Beşiktaş Lugano maçı yayın bilgisi haberimizde...

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş Lugano maçını EXXEN verecek verecek. Beşiktaş'ın Lugano ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçının yayın hakkını EXXEN satın aldı. Beşiktaş Lugano maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor paketi sahibi olmalısınız.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'de. Beşiktaş ilk maçın rövanşında Lugano'yu kendi evinde ağırlayacak. Beşiktaş'ın turu geçmesi için Lugano'yu mağlup etmesi gerekiyor.

Beşiktaş Lugano maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Lugano maçı Türkiye saati ile 21.00'de başlayacak. Mücadele saat 21.00'den itibaren EXXEN'den canlı olarak takip edilebilecek.