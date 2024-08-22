UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında Beşiktaş, Lugano ile bu akşam karşı karşıya geliyor. Beşiktaşlı taraftarlar, maçın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bu önemli karşılaşmanın detayları ve canlı izleme linki araştırılıyor. UEFA Avrupa Ligi play- off maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve canlı izleme detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Lugano maçı hangi kanalda? Beşiktaş- Lugano maçı canlı izleme linki!

LUGANO- BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşılaşacak.

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lugano- Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam saat 21:30'da başlayacak.

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Beşiktaş teknik direktör Giovanni van Bronckhorst

LUGANO- BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

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