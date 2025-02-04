Beşiktaş Kırklarelispor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Kırklarelispor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı 2-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Beşiktaş Kırklarelispor maçını A Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.