Beşiktaş'ın Shakhtar maçı kadrosu belli oldu! Beşiktaş muhtemel 11'ler kim?

İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşma öncesi, Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve kadro tercihi futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Beşiktaş muhtemel 11 kim? sorusu, maç öncesi gündemin en sıcak başlıklarından biri oldu. Peki, Beşiktaş muhtemel 11'ler kim?

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

İstanbul'da 25 Temmuz Perşembe günü oynanacak olan ilk karşılaşma öncesinde, Beşiktaş'ın kadrosu oldukça geniş ve dengeli görünüyor.

MAÇ KADROSUNDA KİMLER YOK?

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov yer almıyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın listesinde yer alan futbolcular şöyle;

Kaleci: Mert Günok, Ersin Destanoğlu

Defans: Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurásek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, João Mário, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes

Forvet: Tammy Abraham