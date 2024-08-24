Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı?

Beşiktaş'ın maçı neden yok? TFF tarafından ertelenen maçlar duyuruldu. 3. Hafta fikstürü ertelenen maçların ne zaman oynanacağı gündeme geliyor. Türkiye Futbol Federasyonu, ertelenen maçlar için yeni programı da kamuoyuyla paylaştı. Beşiktaş maçı neden ertelendi? Bu hafta Süper Lig'de hangi maçlar var? Beşiktaş'ın maçı neden yok? Beşiktaş'ın maçı var mı? Bu hafta Beşiktaş oynamayacak mı? Detaylar haberimizdedir…

GALATASARAY- GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un oynayacağı maçların ertelendiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NEDEN YOK?

Beşiktaş'ın 3. haftayı bay geçirecek. Bu nedenle, bu hafta maç oynamayacak.

BU HAFTA SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?

Federasyonun açıklamasında, ertelenen Galatasaray - Gaziantep FK maçının 24, 25 veya 26 Eylül tarihlerinde oynanacağı, Trabzonspor - Bellona Kayserispor ve Samsunspor - RAMS Başakşehir FK karşılaşmalarının ise 17, 18 veya 19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. Nihai programın daha sonra açıklanacağı ifade edildi.