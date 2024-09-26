Bu heyecan dolu mücadelede, Beşiktaş taraftarları takımlarını yalnız bırakmamak için ekran başına kilitlenecek. Avrupa kupalarında başarı hedefleyen siyah-beyazlı ekip, Ajax deplasmanından üç puanla dönerek moral depolamayı amaçlıyor. Ajax'ın genç ve dinamik kadrosuna karşı mücadele edecek olan Beşiktaş, deneyimli oyuncuları ve takım ruhuyla sahaya çıkacak. Taraftarlar ise hem maçın saatini hem de hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için geri sayıma başladı. Peki, Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (UEFA) Ajax- Beşiktaş maçı saat kaçta, şifresiz mi?

BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçını Ajax'a karşı oynayacak. Maçın tarihi belirlenmiş olup, siyah-beyazlı taraftarlar bu önemli mücadeleyi sabırsızlıkla bekliyor.

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü (bugün) TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bu dev karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve saat kaçta başlayacağı da futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri oluyor. Ajax-Beşiktaş maçı, belirli spor kanalları aracılığıyla canlı olarak ekranlara gelecek. Ajax- Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.