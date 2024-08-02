Beşiktaş'ın kaç Süper Kupası var? Beşiktaş Süper Kupa sayısı

Beşiktaş'ın kaç Süper Kupası var? Geçen sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş bu akşam TFF Süper Kupa maçına çıkacak. Maç öncesi Beşiktaş kaç Süper Kupası var merak ediliyor. Peki, Beşiktaş en son ne zaman Süper Kupa kazandı, hangi yıl ve yıllar? Beşiktaş hangi sene Süper Kupa kazandı? İşte Beşiktaş'ın kazandığı Süper Kupa sayısı ve detaylar...

BEŞİKTAŞ'IN KAÇ SÜPER KUPASI VAR?

Beşiktaş şimdiye kadar 9 Süper Kupa kazandı. 9 Süper Kupası bulunan Beşiktaş 12 kez Süper Kupa kaybetti. Toplamda 21 Süper Kupa maçına çıkan Beşiktaş bu maçların 9'unu kazanarak yüzde 43'lük başarı oranı elde etti.

BEŞİKTAŞ'IN SÜPER KUPA KAZANDIĞI YILLAR

Beşiktaş en son 2021 Süper Kupa finalini kazanarak kupayı müzesine götürmüştür.

Beşiktaş'ın Süper Kupa kazandığı yıllar sırasıyla şu şekildedir:

1967, 1974, 1986, 1989, 1992, 1994, 1998, 2006, 2021

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN SÜPER KUPA KAZANDI?

2021 Türkiye Süper Kupası ya da Turkcell Süper Kupa 2021, 2020-21 Süper Lig ve 2020-21 Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile 2020-21 Türkiye Kupası finalisti Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 20.45'te Katar'ın başkenti Doha'da oynanan 48. Süper Kupa maçıdır. Bu maçın sonunda 48. Süper Kupa'yı kazanan takım Beşiktaş olmuştur.