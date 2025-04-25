Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor küme düşebilir!
Süper Lig'in 33. haftasında nefesler tutuldu. "Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu, futbolseverlerin gün boyu arama motorlarında en çok araştırdığı başlıklardan biri oldu. Hem Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılma hedefi hem de Hatayspor'un küme düşme hattından çıkma mücadelesi, bu maçı sezonun en kritik karşılaşmalarından biri haline getirdi.
"Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı kadar, Hatayspor'un ligde kalma şansına dair ihtimaller de gündemde. Düşme hattında bulunan Hatayspor, bu karşılaşmada puan kaybederse ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirebilir. Futbolseverler için hem heyecan hem de stres dolu dakikalar yaşatacak bu mücadelede, "Hatayspor küme düşebilir mi?" sorusu da gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki bu zorlu karşılaşma, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ekran başında takımlarına destek vermek için hazır bekliyor.
BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?
Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.