Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor küme düşebilir!

"Beşiktaş Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtı kadar, Hatayspor'un ligde kalma şansına dair ihtimaller de gündemde. Düşme hattında bulunan Hatayspor, bu karşılaşmada puan kaybederse ligde kalma umutlarını büyük ölçüde yitirebilir. Futbolseverler için hem heyecan hem de stres dolu dakikalar yaşatacak bu mücadelede, "Hatayspor küme düşebilir mi?" sorusu da gündemin üst sıralarında yer alıyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar...

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ile Hatayspor arasındaki bu zorlu karşılaşma, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, hem stadyumda hem de ekran başında takımlarına destek vermek için hazır bekliyor.

BEŞİKTAŞ-HATAYSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

HATAYSPOR KÜME DÜŞEBİLİR Mİ?

Ligde 19 puanla 18. sırada bulunan Hatayspor, eğer Beşiktaş karşısında puan kaybederse matematiksel olarak küme düşme riskiyle karşı karşıya kalacak. Rakiplerinin kazanması halinde Hatayspor'un Süper Lig'deki kaderi büyük ölçüde netleşebilir. Bu nedenle Hatayspor için bu maç adeta "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyor.