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Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği maçın tarihi ve saati henüz açıklanmadı. Maçla ilgili detaylar ve gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Kura çekimi, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Kulüp yetkililerinin katılımıyla saat 14.30'da çekilen kurada, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer aldı. Futbolseverler, çeyrek final karşılaşmasında Beşiktaş Göztepe maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇI NE ZAMAN?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarı final maçlarının 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın final ise 14 Mayıs'ta oynanacak.

Beşiktaş - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Trabzonspor - Bodrum FK

Konyaspor - İskenderunspor

Fenerbahçe - Galatasaray

Beşiktaş - Göztepe

Seri başı takımlar;

Trabzonspor

Fenerbahçe

Konyaspor

Beşiktaş

Seri başı olmayan takımlar;

Galatasaray

İskenderunspor

Göztepe

Bodrumspor

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