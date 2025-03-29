BEŞİKTAŞ GALATASARAY İLK 11'LER Derbide kimler ilk 11'de yer alacak?

"Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler açıklandı mı?" sorusu, Google'da en çok aranan ifadeler arasında yer aldı. Taraftarlar, takımlarının sahaya süreceği isimleri öğrenmek ve derbiye dair stratejileri analiz etmek istiyor. Teknik direktörlerin tercihleri, derbinin gidişatını doğrudan etkileyebilir. Peki, Beşiktaş Galatasaray ilk 11'ler nasıl şekillendi? Hangi yıldızlar derbide sahaya çıkıyor, kimler yedek kulübesinde olacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Muçi, Joao Mario, Rafa Silva.

GALATASARAY: Muslera, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Morata, Osimhen.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

2025 yılında Trendyol Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş Galatasaray maçı, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, sadece beIN Sports 1 kanalından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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