Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı nereden izlenir?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Alanya spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Beşiktaş - Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Beşiktaş - Alanya spor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Beşiktaş- Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş- Alanya spor maçı ne zaman?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

3 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.