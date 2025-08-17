Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?

Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta takımlarını desteklerken, Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımı, dakika dakika tüm gelişmelerle haberimizde yer alıyor. Peki, Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı anlatım, goller, önemli pozisyonlar ve maç özeti nereden takip edilebilir? İşte tüm detaylar…

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor : Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.

JURASEK KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, teknik ekip kararıyla Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı.

