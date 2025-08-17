Beşiktaş - Eyüpspor maçı CANLI izle! BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR maçı şifresiz, HD izleme linki var mı?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Trendyol Süper Lig'de heyecan dolu mücadele: Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı anlatım burada! Siyah-beyazlılar ile Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, İstanbul'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, "Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı anlatım nasıl takip edilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Beşiktaş taraftarı Vodafone Park'ta takımlarını desteklerken, Eyüpspor ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Bu kritik karşılaşmanın canlı anlatımı, dakika dakika tüm gelişmelerle haberimizde yer alıyor. Peki, Beşiktaş – Eyüpspor maçı canlı anlatım, goller, önemli pozisyonlar ve maç özeti nereden takip edilebilir? İşte tüm detaylar…

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham.

Eyüpspor : Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem, Serdar, Draguş, Halil, Thiam.

JURASEK KADRODA YOK

Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek, teknik ekip kararıyla Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI CANLI İZLE

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MAÇI FULL, HD İZLEME LİNKİ!

Bein Sports canlı yayın ile tuttuğunuz takımın maçlarını ve Bein Sports programlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Bein Sports canlı izleme bilgileri haberimizde yer almaktadır.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

500
