Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını yurt içinde sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Bandırmaspor karşısında oynayacak. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ-BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Bandırmaspor hazırlık maçı 24 Temmuz Çarşamba BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Mücadele 18:00'de başlayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst

BEŞİKTAŞ-BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Bandırmaspor maçı Beşiktaş resmi Youtube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.