Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Bandırmaspor arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.
Yeni sezon hazırlıklarını yurt içinde sürdüren Beşiktaş, ilk hazırlık maçını Bandırmaspor karşısında oynayacak. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ-BANDIRMASPOR HAZIRLIK MAÇI SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Bandırmaspor hazırlık maçı 24 Temmuz Çarşamba BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak. Mücadele 18:00'de başlayacak.