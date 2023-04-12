Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?
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Beşiktaş ile Atletico Madrid bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Atletico Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar...
Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş ile Atletico Madrid bu akşam hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Atletico Madrid maçı heyecanını takip etmek isteyen futbolseverler Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Atletico Madrid maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat 20.30'da başlayacak.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı bu akşam saat 20.30'da oynanacak.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı Star TV'den canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.