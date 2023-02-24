Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak?

Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar., İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Beşiktaş Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar...

Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'te hedeflerine ulaşmak isteyen Beşiktaş Antalyaspor takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Antalyaspor maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta başlayacak, nerede yayınlanacak, nasıl izlenir? Beşiktaş Antalyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Beşiktaş - Antalyaspor MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı saat Pazar günü 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş - Antalyaspor MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Antalyaspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.