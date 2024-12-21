Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR ÖZET

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR ÖZET VİDEOSU

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş Alanyaspor maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMANDI?

Beşiktaş Alanyaspor maçı 21 Aralık 2024 günü oynandı.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı olarak Bein Sports'ta yayınlandı.