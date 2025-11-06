Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Beşiktaş'ta durumlarının iyiye gitmesi beklenen sakat oyuncular Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönen Gabriel Paulista, Antalyaspor maçı öncesi antrenmanda yer almadı.
- Beşiktaş, 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile lig maçı oynayacak.
Süper Lig devi Beşiktaş'a Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusundan birden kötü haber geldi.
HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar, bu zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
3 FUTBOLCU İDMANA ÇIKAMADI
