Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Süper Lig devi Beşiktaş'a Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusundan birden kötü haber geldi.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar, bu zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

3 FUTBOLCU İDMANA ÇIKAMADI

Beşiktaş'ta durumlarının iyiye gitmesi beklenen sakat oyuncular Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.