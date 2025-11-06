Haberler

Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'a 3 kötü haber birden
Güncelleme:
Beşiktaş'ta durumlarının iyiye gitmesi beklenen sakat oyuncular Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönen Gabriel Paulista, Antalyaspor maçı öncesi antrenmanda yer almadı.

  • Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Necip Uysal sakatlıkları nedeniyle antrenmana çıkamadı.
  • Beşiktaş'ta Gabriel Paulista annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da olduğu için antrenmana katılmadı.
  • Beşiktaş, 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile lig maçı oynayacak.

Süper Lig devi Beşiktaş'a Hesap.com Antalyaspor maçı öncesinde 3 oyuncusundan birden kötü haber geldi.

HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak Siyah-beyazlılar, bu zorlu maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

3 FUTBOLCU İDMANA ÇIKAMADI

Beşiktaş'ta durumlarının iyiye gitmesi beklenen sakat oyuncular Rafa Silva ve Necip Uysal ile annesinin rahatsızlığı sebebiyle Brezilya'da bulunan Gabriel Paulista antrenmanda yer almadı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
