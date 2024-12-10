Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon

Esad'ın silahlarını kaçırıyorlardı! MİT'ten Suriye'de büyük operasyon

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir?

Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seçil Erzan olayının yol açtığı krizde 27 yıl sonra Denizbank'ı bırakan Hakan Ateş'in başı iddiaya göre "Berber Zekai" konusuyla dertte olduğu iddia edildi. Peki, Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir?

İstanbul Ulus'ta berber dükkanı olan Zekai Erdem, kendisini DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılan Hakan Ateş'in özel finans danışmanı şeklinde tanıttığı ileri sürüldü. Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir?

DENİZBANK – ZEKAİ BERBER OLAYI NEDİR?

İstanbul Ulus'ta berber dükkanı olan Zekai Erdem, kendisini DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılan Hakan Ateş'in özel finans danışmanı şeklinde tanıttığı ileri sürüldü.

Haberin ardından Odatv'ye bir açıklama gönderen Zekai Erdem, "Hakan Ateş'i sadece kamuoyundan bilirim on yıldır da kendisiyle iş görüşmemişimdir, yapmış olduğunuz bu haber son derece yanlıştır. Benim şirketlerimin hiçbiri düzmece değildir. Ben 20 yıldır değişik yatırımlar yapan kozmetik sektöründe, kuaförlük sektöründe, inşaat sektöründe ve finans sektöründe olan bir insanım" dedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Arda Güler takımın yıldızıyla birbirine girdi
img

Milyonluk serveti batırmıştı, şimdi para basıyor
img

SMO bayrağı altında Suriye devletine katılacaklarını duyurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Asgari ücrete yüzde 25 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? Girona Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Girona Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse 2025 yeni asgari ücret kaç TL olur? TRT Spor canlı izle! GİRONA LİVERPOOL maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.