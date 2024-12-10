İstanbul Ulus'ta berber dükkanı olan Zekai Erdem, kendisini DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılan Hakan Ateş'in özel finans danışmanı şeklinde tanıttığı ileri sürüldü. Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir?

DENİZBANK – ZEKAİ BERBER OLAYI NEDİR?

İstanbul Ulus'ta berber dükkanı olan Zekai Erdem, kendisini DenizBank genel müdürlüğü görevinden ayrılan Hakan Ateş'in özel finans danışmanı şeklinde tanıttığı ileri sürüldü.

Haberin ardından Odatv'ye bir açıklama gönderen Zekai Erdem, "Hakan Ateş'i sadece kamuoyundan bilirim on yıldır da kendisiyle iş görüşmemişimdir, yapmış olduğunuz bu haber son derece yanlıştır. Benim şirketlerimin hiçbiri düzmece değildir. Ben 20 yıldır değişik yatırımlar yapan kozmetik sektöründe, kuaförlük sektöründe, inşaat sektöründe ve finans sektöründe olan bir insanım" dedi.