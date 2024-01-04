Benzine zam var mı? Benzine zam geldi mi, ne kadar zam geldi? Benzin kaç TL oldu? 4 Ocak güncel benzin fiyatları!

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da belli oldu. Benzine zam var mı? Sorusu da böylece yanıt bulmuş oldu. Yeni yıl ile birlikte Benzine zam var mı? Sorusu en çok araştırılmakta olan konular arasında yer alıyordu. Peki, Benzine zam var mı? Benzine zam geldi mi, ne kadar zam geldi? Benzin kaç TL oldu? 4 Ocak güncel benzin fiyatları!

BENZİNE ZAM VAR MI?

Benzinin litre satış fiyatına 2 lira 30 kuruş, motorinin litresine ise 2 lira 17 kuruş zam yapıldı. Dün ÖTV tutarında yüzde 25,6 oranında artış yapılmıştı. Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 36,75 liraya, Ankara'da 37,42 liraya, İzmir'de ise 37,59 liraya yükseldi. Motorin fiyatları ise İstanbul'da ortalama 39,35 liraya, Ankara'da 39,95 liraya ve İzmir'de 40,22 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla alkollü içki ve akaryakıttaki ÖTV zammı da belli oldu. Buna göre; her iki grupta da ÖTV tutarı yüzde 25,6 oranında arttı. Böylece benzinin fiyatı 2,31 TL, motorinin ise 2,16 TL yükseldi. Zammın ardından benzin 37 lirayı, motorin ise 40 lirayı aştı.