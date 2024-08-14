Benzine zam var mı? 14 Ağustos güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?

Motorin ve benzine zam var mı ve benzin motorine zam mı geldi merak ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin, motorin ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Benzine zam var mı, 14 Ağustos 2024 benzin ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Benzine zam var mı? 14 Ağustos 2024 benzin ne kadar, kaç TL? Güncel benzin, motorin, mazot fiyatları! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 85 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Yapılacak zam sonrası benzinin litre fiyatı 44 TL'yi geçecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI



Benzin: 43.61 TL

Motorin: 43.74 TL

LPG: 22.94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 43.49 TL

Motorin: 43.67 TL

LPG: 22.39 TL

ANKARA

Benzin: 44.10 TL

Motorin: 44.28 TL

LPG: 22.94 TL

İZMİR

Benzin: 44.51 TL

Motorin: 44.76 TL

LPG: 22.64 TL

14 Mayıs seçimlerinden önce benzin litre fiyatı 19,76 lira, motorin litre fiyatı ise 18,58 lira olarak satılıyordu. Seçimlerden bu yana, benzinin fiyatı yaklaşık 24 lira, motorinin fiyatı ise yaklaşık 25 lira arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler ve vergiler gibi birçok faktörden etkileniyor. Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları sık sık değişiklik gösterebiliyor.