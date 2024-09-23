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Benzine zam gelecek mi? SON DAKİKA! Bu gece benzine, mazota zam var mı?

Benzine zam gelecek mi? SON DAKİKA! Bu gece benzine, mazota zam var mı?
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve akaryakıta zam ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde...

Benzine zam gelecek mi? Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Peki, Benzine zam gelecek mi? Mazota zam var mı? İşte tüm bu soruların yanıtı ve akaryakıta zam ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde!

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 75 kuruştan satılacak.

BENZİN ZAMMI NE ZAMAN?

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 42 lira 75 kuruştan Ankara'da ise 43 lira 10 kuruştan satılacak.

MAZOTA ZAM VAR MI?

Mazota zam geleceği yönünde şu anda bir bilgi bulunmamaktadır. Bu gece sadece benzine zam gelecektir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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