Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları)

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları tekrar değişikliğe uğruyor. Bu sefer benzine indirim, motorine ise zam geliyor. Benzine indirim var mı, kaç TL olduğu merak ediliyor. Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları! (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ ?

Petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 62 kuruş indirime gidilecek.

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyesine kadar gerilemesiyle akaryakıta indirim göründü. Pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 62 kuruş ucuzlayacak. Motorinde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

16 Kasım itibariyle güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

BENZİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 42.90 TL

İstanbul (Anadolu): 42.79 TL

Ankara: 43.33 TL

İzmir: 43.80 TL

MOTORİN FİYATI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 42.88 TL

İstanbul (Anadolu): 42.82

Ankara: 43.44 TL

İzmir: 43.92 TL

OTO GAZ FİYATI NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 26.03 TL

İstanbul (Anadolu): 25.49 TL

Ankara: 26.04 TL

İzmir: 25.94 TL