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Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman?

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Benzine indirim ne zaman gelecek merak konusu oldu. Akaryakıta indirim gelecek mi merak konusu oldu. Peki, Benzine indirim ne zaman gelecek? Akaryakıta indirim ne zaman? İşte detaylar...

Son dönemlerde sürekli artış gösteren benzin fiyatlarına ilişkin bir indirim haberi bekleniyor. Vatandaşlar, maliyetlerini düşürmek için benzin fiyatlarında ne zaman bir indirim gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, Benzine indirim ne zaman gelecek? Akaryakıta indirim ne zaman? Detaylar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansımaya devam ediyor. 2 gündür motorine gelen indirimlerin ardından bu gece yarısı da benzinin litresi 1 lira 65 kuruş ucuzlayacak.

AKARYAKITA İNDİRİM NE ZAMAN?

Ekim ayında İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasıyla 95 dolara kadar çıkan brent petrol, 74 dolara kadar düştü. Petrol fiyatlarının son 5 ayın en düşük seviyesinde seyretmesi akaryakıta indirim olarak yansıdı. Dün 1 lira 34 kuruş indirim gelen motorine bugün de 88 kuruş indirim geldi.


Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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