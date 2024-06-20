Üye Girişi
Haberler

Benzin ve motorine zam var mı? Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benzin ve motorine zam var mı? Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? Son dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve ham petrol fiyatlarındaki artışlar sonucunda benzin ve motorin fiyatlarına zam gelebileceği konuşuluyor. Vatandaşlar, benzin ve motorine ne kadar zam geleceğini merak ediyor. Yeni fiyatlar ve zamlar hakkında detaylar merak ediliyor.

Döviz kuru ve brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Bu kapsamda benzin ve motorine bir zam daha geleceği konuşuluyor. Benzin ve motorine zam var mı? Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor? İşte merak edilenler...

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELİYOR?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre; 21 Haziran Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 64 kuruş, motorine ise 1 lira 63 kuruş zam yapılması bekleniyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,67 liradan, benzinin litresi ise 40,3 liradan satılıyor.

Benzin ve motorine zam var mı? Benzin ve motorine ne kadar zam geliyor?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Zam Gündem Otomobil Finans Ekonomi Haberler

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu

 İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam

 Görüntü Mardin'den! 'Beni siz delirttiniz' diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü

 Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title