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Benzin Litre Fiyatı 29 Şubat | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

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Benzin ve motorin fiyatlarındaki güncel değişiklikler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarını etkileyerek benzine ve motorine zam olarak yansıyor. 29 Şubat tarihindeki güncel akaryakıt fiyatları ve benzin litre fiyatı hakkında detaylar haberimizde. Peki, Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle beraber vatandaşlar benzin ve motorin fiyatları ne kadar olduğunu takip ediyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar olduğu araştırılıyor. 29 Şubat Güncel akaryakıt fiyatları kaç TL olduğu sorgulanıyor. Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları! Benzin litre fiyatı! Detaylar haberimizdedir…

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ, MOTORİN NE KADAR OLDU?

Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin takibinde yer alırken bir indirim gelişmesi yaşandı. Buna göre motorine 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirim, pompaya 1 Mart itibariyle yansıtılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

En son Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ( EPDK) duyurusu ve uluslararası fiyatlardan kaynaklı iki indirimin yapıldığı motorine günler sonra bir indirim daha geliyor. Bu kez 1 lira 35 kuruşluk olacak indirimin 1 Mart Cuma günü itibariyle pompaya yansıması bekleniyor.

BENZİN LİTRE FİYATI

Akaryakıt fiyatları son zamlardan sonra 40 TL'yi aşarken araç sahipleri uzun süredir fiyat artışıyla karşılaşmadı. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre ise motorine 1 lira 35 kuruş indirim yapılacak.

Benzin Litre Fiyatı (29 Şubat) | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

EN SON BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELMİŞTİ

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili 20 Şubat'taki açıklamasında "Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullanmıştı. Yılmaz'ın açıklamasından 2 gün sonra benzine 76 kuruş, motorine ise 2 lira 10 kuruş indirim gelmişti.

Benzin Litre Fiyatı (29 Şubat) | Benzine zam geldi mi, motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları!

BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 40,46 TL'den satılırken motorinin litre fiyatı ise 42,04 kuruştan tüketicilere ulaşıyor. Kentte LPG'nin ortalama fiyatı ise 20,90 TL dolayında bulunuyor.

Haberler.com Haber Merkezi / Sena Demiröz - Gündem

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